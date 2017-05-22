Окупанти хочуть провести серію актів вандалізму на підконтрольній Україні території – ІС

Окупанти планують провести серію актів вандалізму на підконтрольній Україні території.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

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«У «МДБ ДНР» відбулася ротація російських кураторів із числа співробітників ФСБ РФ. Однією з головних ідей нових кураторів є проведення «літньої серії» актів вандалізму проти пам'ятників та пам'ятних знаків у прифронтовій смузі на контрольованій Україною території, в першу чергу тих із них, які стосуються подій АТО (стели, пам'ятні знаки, надгробки тощо, присвячені загиблим українським силовикам). Згідно з планами, ці заходи, здійснювані агентурою «МДБ ДНР» на неокупованій території, мобілізують місцеве населення, нелояльне до української влади», - написав Тимчук.