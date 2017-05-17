На Одещині вандали зірвали стенд героям Небесної сотні (фото)

У Подільському районі Одеської області невідомі поглумилися над стендом з фотографіями «Небесної сотні».

Як повідомили УНІАН в Подільському відділі ГУ Нацполіціі в Одеській області, НП сталася в самому районному центрі.

«Вранці 17 травня до чергової частини зателефонував місцевий житель, який сказав, що в сквері Слави на землі лежить стенд із зображенням героїв «Небесної сотні». Туди одразу прибула група реагування патрульної поліції. При огляді місця події встановлено, що стенд з пластиковим плакатом, на якому зображені герої «Небесної сотні», повалено на землю, на ньому - механічні пошкодження», - розповіли в поліції.

Зараз поліцейські вживають заходів, щоб встановити осіб, які пошкодили кріплення на стенді. Комунальні служби зайнялися ремонтом пошкодженої металевої конструкції.

Читайте такожНа Харківщині затримали найактивніших учасників бійки та стрілянини

Відомості про дане порушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.