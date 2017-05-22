Російська компанія за 350 доларів організовує тури в "ДНР"

Туристична фірма з Ростовської області РФ почала організовувати автобусні екскурсії в так звану "ДНР". Про це повідомляє місцеве видання "161.ру".

Повідомляється, що триденна програма отримала назву "Донецьк Нескорений". Ціна поїздки 20 тисяч рублів (350 доларів), а її учасникам, серед іншого, обіцяють показати місця бойових дій.

"Екскурсія починається з відвідин "Савур-Могили" – кургану в Шахтарському районі Донецької області.

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За даними видання, поки програма не користується широкою популярністю, організуються в основному індивідуальні тури.

Раніше повідомлялося, що на дорозі до "Савур-Могилі" незадовго до проїзду лідера так званої "ДНР" Олександра Захарченко прогриміло два вибухи.