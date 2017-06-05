Бойовики знову обстріляли житловий сектор Красногорівки - СЦКК

21:27, 05 червня 2017
Війна
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Наглядова група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження двох житлових будинків на вул. Ломоносова.

фото прес-центру АТО

В  ніч на 5 червня під вогонь бойовиків ОРДО знову потрапили житлові квартали Красногорівки.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК. 

"Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь вкотре потрапили житлові квартали населеного пункту. По житловому сектору НЗФ ОРДО вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ", - йдеться у заяві.

Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження двох житлових будинків на вул.Ломоносова.

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"В одному вибито шибки та посічено осколками фасад, за другою адресою  вибухом міни пошкодило ворота. Мешканці приватних помешкань не постраждали", - зазначили в СЦКК. 

"Обстріл вкотре засвідчив, що НЗФ ОРДО не припиняють дій щодо подальшого загострення конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідомо не виконують Мінські угоди", - йдеться у заяві. 

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Теги: #АТО на Донбасі