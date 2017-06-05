Бойовики знову обстріляли житловий сектор Красногорівки - СЦКК

В ніч на 5 червня під вогонь бойовиків ОРДО знову потрапили житлові квартали Красногорівки.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

"Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь вкотре потрапили житлові квартали населеного пункту. По житловому сектору НЗФ ОРДО вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ", - йдеться у заяві.

Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження двох житлових будинків на вул.Ломоносова.

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