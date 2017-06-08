Загострення в АТО: 71 ворожий обстріл, двоє бійців загинули, ще 11 - зазнали поранень

Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в районі проведення АТО, двоє українських захисників загинули, ще 11 - зазнали поранень. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте повністю контрольованою українськими захисниками. Проросійські озброєні бандформування не припиняють застосовувати зброю проти підрозділів ЗС України фактично вздовж усієї лінії розмежування сторін», - йдеться у повідомленні.

Так, на Приморському напрямку зафіксовано найбільше випадків порушення терористами режиму невикористання зброї - 28. До вечора бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Чермалика з реактивних систем залпового вогню. Поблизу Широкиного та Чермалика окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар'їнки. Значно активізувались терористи на цьому напрямку вже під вечір. Зокрема, тричі вони били по укріпленнях сил АТО в районі Красногорівки з мінометів калібру 82 мм. З таких же мінометів, а також БМП обстріляли укріплення українських воїнів біля Старогнатівки. З настанням темної пори вони застосовували гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів в районі Широкиного, Водяного, Гнутового, Талаківки, Березового, Павлополя та Мар'їнки.

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На Донецькому напрямку бойовики 21 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Найгарячішою ділянкою на цьому напрямку залишаються південне та східне передмістя Авдіївки. Там бойовики вчора, особливо ввечері, здійснювали щільні обстріли позицій сил АТО з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, зенітних установок та піхотного озброєння. Також з мінометів різних калібрів окупанти били в районі Троїцького. Бойовики застосовували 82-мм міномети поблизу Зайцевого, Луганського та Невельського. Там само вони вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, час від часу - з озброєння БМП.

На Луганському напрямку вчора було найнапруженіше, проте до заходу сонця ситуація відносно стабілізувалась. Всього за добу тут зафіксовані 22 обстріли. Впродовж дня найбільш інтенсивно та щільно окупанти вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новотошківського. Під мінометні обстріли також потрапили українські воїни, які тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки, Попасної, Троїцького, Катеринівки, Новозванівки та Оріхового. Використовуючи озброєння меншої потужності, проросійські бандформування вдавались до провокацій в районі Станиці Луганської та Новозванівки.

Як повыдомляв УНІАН, штаб АТО попередив, що бойовики готують наступ на Луганському напрямку.