Штаб АТО попередив, що бойовики готують наступ на Луганському напрямку

16:52, 07 червня 2017
Війна
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Ворог активно накопичує резерви на Луганському напрямку, зазначили у штабі АТО.

Ілюстрація REUTERS

Терористи активно готуються до наступу та підривають приватні помешкання місцевих жителів на Луганському напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.

"За наявною інформацією, ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться у повідомленні штабу.

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За повідомленнями очевидців, бойовики зумисне підривають приватні помешкання місцевих жителів, щоб згодом звинуватити сили АТО у порушенні досягнутих в Мінську домовленостей.

"Окрім того, за наявною інформацією, у цих воєнних злочинах проти людяності задіяні пропагандистські канали, які фіксують такі руйнації заради створення своїх чергових фейкових новин", - повідомляє прес-центр штабу.

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Теги: #наступ бойовиків#підготовка до наступу