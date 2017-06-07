Штаб АТО попередив, що бойовики готують наступ на Луганському напрямку
Ворог активно накопичує резерви на Луганському напрямку, зазначили у штабі АТО.
Терористи активно готуються до наступу та підривають приватні помешкання місцевих жителів на Луганському напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.
"За наявною інформацією, ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться у повідомленні штабу.
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За повідомленнями очевидців, бойовики зумисне підривають приватні помешкання місцевих жителів, щоб згодом звинуватити сили АТО у порушенні досягнутих в Мінську домовленостей.
"Окрім того, за наявною інформацією, у цих воєнних злочинах проти людяності задіяні пропагандистські канали, які фіксують такі руйнації заради створення своїх чергових фейкових новин", - повідомляє прес-центр штабу.