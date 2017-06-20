Російські радники в "ЛНР" вимагають вирішення житлового питання – ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", російські «радники» в штабі «2-го АК ЛНР» вимагають від командирів підрозділів і частин взятися за вирішення питання розміщення і створення нормальних умов для проживання і діяльності інструкторсько-начальницького складу, що прибуває з РФ.

Наводяться приклади, коли офіцерам ЗС РФ, прибулим на Донбас, доводиться жити в різного роду приміщеннях, не пристосованих для проживання.

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Російські «радники» вимагають створити та підтримувати в належному стані житловий фонд для змінного складу, дбаючи про поліпшення умов проживання російських офіцерів, що прибувають "у відрядження".

Як повідомляв УНІАН, за даними групи ІС, в окупованих бойовиками «ДНР» курортних селищах Сєдове та Обрив Новоазовського району у всіх пансіонатах і базах відпочинку розквартировані військовослужбовці регулярної армії РФ, через що скасовано курортний сезон.