В Олександрівку через 10 днів після обстрілу насосної станції повернули воду

В смт. Олександрівка Донецької області відновлено централізоване водопостачання, припинене 10 червня через обстріли бойовиків.

Читайте такожЗагострення в зоні АТО: 36 ворожих обстрілів за добу, один військовий отримав поранення - штабЯк повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, разом з тим Авдіївка досі залишається без газопостачання, оскільки ремонтні роботи на підземному газопроводі, пошкодженому 7 червня в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників.

Як повідомлялося, 10 червня внаслідок бойових дій у Ясинуватському районі на непідконтрольній території було пошкоджено дві високовольтні лінії електропередач та трансформаторна підстанція, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону, яка забезпечує водою чотири фільтрувальні станції. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах Донецької області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт. Олександрівка.