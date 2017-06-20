Авдіївка два тижні залишається без газу, воду до Олександрівки повернуть сьогодні - ДСНС

Авдіївка вже майже два тижні залишається без газопостачання через неможливість доступу ремонтних бригад до підземного газопроводу. По це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожПарубій розкрив основні положення законопроекту про зміну формату АТО«Станом на 7:00 20 червня газопостачання в Авдіївці відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників», - йдеться у повідомленні.

Водночас вже всі населені пункти Покровського, Селидовського, Волноваського, Добропільського, Мар’їнського районів Донецької області підключено до централізованого водопостачання.

У смт Олександрівка відновити водопостачання та подачу води споживачам планують сьогодні.

Зазначається, що напередодні на ділянці водогону с. Новодонецьке – смт Олександрівка відремонтували продольну тріщину, утворену під час гідроудару, та заповнювали систему водогону і резервного резервуару. Тим часом жителям Олександрівки підвозять воду.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с.Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження двох високовольтних ліній електропередач та трансформаторної підстанції, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.