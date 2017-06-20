Авдіївка два тижні залишається без газу, воду до Олександрівки повернуть сьогодні - ДСНС
На Донеччині повернули водопостачання до кількох районів, Олександрівку планують підключити сьогодні.
Авдіївка вже майже два тижні залишається без газопостачання через неможливість доступу ремонтних бригад до підземного газопроводу. По це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожПарубій розкрив основні положення законопроекту про зміну формату АТО«Станом на 7:00 20 червня газопостачання в Авдіївці відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників», - йдеться у повідомленні.
Водночас вже всі населені пункти Покровського, Селидовського, Волноваського, Добропільського, Мар’їнського районів Донецької області підключено до централізованого водопостачання.
У смт Олександрівка відновити водопостачання та подачу води споживачам планують сьогодні.
Зазначається, що напередодні на ділянці водогону с. Новодонецьке – смт Олександрівка відремонтували продольну тріщину, утворену під час гідроудару, та заповнювали систему водогону і резервного резервуару. Тим часом жителям Олександрівки підвозять воду.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с.Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження двох високовольтних ліній електропередач та трансформаторної підстанції, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.