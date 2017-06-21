Бойовики на Донбасі ліквідували двох кадрових офіцерів з РФ - розвідка

Відносини між військовослужбовцями збройних сил РФ та найманцями на Донбасі погіршуються, вбито двох кадрових офіцерів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожНапад бойовиків на місію ОБСЄ є грубим порушенням "Мінська" – українська сторона СЦКК«У з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) ЗС РФ продовжує погіршуватись ситуація у відносинах між кадровими російськими офіцерами та особовим складом окупаційних військ – збільшується кількість випадків невиконання наказів та відкритої конфронтації», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, за останні два тижні у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) з вогнепальної зброї вбито двох офіцерів ЗС РФ.

«Співробітниками ФСБ РФ спільно з т.зв. "МВС ДНР" здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних, проводяться обшуки помешкань військовослужбовців полку з метою виявлення фактів незаконного зберігання зброї та боєприпасів», - повідомляє розвідка.