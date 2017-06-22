Понад 70 населених пунктів на Донеччині залишились без води через обстріли
Без води залишились Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський райони Донецької області та смт Олександрівка.
Сьогодні, 22 червня, в результаті бойових дій без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах Донецької області.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру ДСНС України.
«22 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка», – йдеться в повідомленні.
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У відомстві зазначили, що станом на 7:00 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.
Водночас, станом на 7:00 22 червня газопостачання у м. Авдіївка відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились, у зв’язку з небезпекою для працівників.