Понад 70 населених пунктів на Донеччині залишились без води через обстріли

Сьогодні, 22 червня, в результаті бойових дій без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ДСНС України.

«22 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка», – йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що станом на 7:00 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.

Водночас, станом на 7:00 22 червня газопостачання у м. Авдіївка відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились, у зв’язку з небезпекою для працівників.