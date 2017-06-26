У зоні АТО бойовики обстрілюють військових з кулеметів та БМП, одного поранено - штаб

У зоні АТО бойовики обстрілюють військових з кулеметів та БМП. Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників.

На приморському напрямку противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО лише один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

Читайте такожСЦКК попереджає про ймовірні провокації з боку бойовиків на Донбасі

"Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди вчора 12 разів порушували перемир'я. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше - в районі Кам'янки. Саме там окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам'янки окупанти ще вдень обстріляли з 82-мм мінометів. Також по одній збройні провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Луганського, що на Світлодарській дузі, та в районі Зайцевого, де проросійські незаконні збройні формування били по наших опорних пунктах з піхотного озброєння та БМП", - йдеться у повідомленні.

А по українських воїнах, котрі тримаю оборону біля Верхньоторецького, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

На луганському напрямку бойовики здійснили 10 обстрілів. Тут же загарбники найбільш активно застосовували і міномети. Зокрема, вчора, близько 21:00 години, бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Також з 82-мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки та Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Один український воїн вчора внаслідок ворожих обстрілів був поранений", - додали у штабі.