Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранено місцевого жителя – СЦКК

Внаслідок обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар'їнки поранено місцевого жителя. Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Читайте такожДоба в зоні АТО: 20 ворожих обстрілів, двоє бійців отримали поранення - штаб«Вранці 3-го липня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків знову потрапили і житлові квартали цього прифронтового населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї поранення отримав 59-річний господар будинку по вулиці Жовтневій. Постраждалого доставлено до Курахівської лікарні з діагнозом: кульове поранення поперекової області спини. Лікарі констатують, що він перебуває в стані середньої важкості.

«НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права та досягнутими домовленостями, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Для керівництва ОРДО, небажання дотримуватися режиму припинення вогню, на жаль, давно стало нормою», - резюмують в СЦКК.