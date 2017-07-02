Ситуація в зоні АТО: всього 4 обстріли з початку доби, поранений один військовий

З початку доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики лише 4 рази порушували режим тиші, поранено одного українського військового.

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Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, оперативна обстановка у зоні проведення операції суттєво покращилась, підрозділи російсько-окупаційних військ різко знизили вогневу активність вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

На Луганському напрямку одразу після опівночі проросійські бандформування обстріляли опорні пункти Збройних сил України в районі Станиці Луганської з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На світанку незаконні збройні формування випустили майже півдесятка мін із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм по оборонних укріпленнях ЗС України поблизу Кримського. А близько 9.00 години ранку бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік селища Жовте. Згодом на цьому напрямку збройних провокацій не було», - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку окупанти сьогодні лише один раз відкривали вогонь по українських підрозділах: у другій половині дня вони з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї били по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі Зайцевого.

На Приморському напрямку окупанти вогонь не відкривали.

«Не виключено, що із настанням сутінок загарбники можуть вдатися до нових збройних провокацій. Тому українські армійці продовжують пильно спостерігати за противником та готові рішуче діяти в разі будь-яких деструктивних дій ворога», - наголосили у штабі.