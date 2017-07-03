Молдова передала Україні підозрювану в пособництві бойовикам "ЛНР". Про це йдеться в повідомленні Служби інформації та безпеки Республіки Молдова.

Повідомляється, що за причетність до бойових дій затримали громадянина Молдови і громадянку України. За даними молдовської сторони, підозрювані брали участь у боях на стороні самопроголошеної "Луганської народної республіки".

У повідомленні зазначено, що 28-річна затримана з березня 2017 року перебуває в розшуку на території України, де її підозрюють у сприянні незаконним збройним формуванням. Її оголосили небажаною особою в Молдові та передали українським правоохоронцям.

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Як зазначається, щодо затриманого громадянина Молдови відкрили кримінальну справу. Його підозрюють у матеріально-технічній підтримці бойовиків на Донбасі.