Поблизу Маріуполя підірвалось на міні авто розмінування з екіпажем, є поранені

13:37, 06 липня 2017
Війна
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У Міноборони зазначили, що стан поранених військовослужбовців – задовільний.

Ілюстрація / REUTERS

Машина розмінування з екіпажем підірвалась на міні поблизу Маріуполя, двоє військових зазнали поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців дістали поранення. Інцидент стався на Маріупольському напрямку внаслідок підриву машини розмінування з екіпажем на міні», - сказав він.

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За словами Мотузяника, стан поранених військовослужбовців – задовільний.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний. Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде військова прокуратура.

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Теги: #підрив авто на Донбасі