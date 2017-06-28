На Донбасі через підрив авто загинув полковник СБУ, ще троє осіб поранені (фото)

У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде військова прокуратура.

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Юрій Возний став двадцять третім співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи Україну.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок в Києві підірвали машину полковника контррозвідки Максима Шаповала, який займався збором доказів російської агресії проти України, він загинув.