Артилеристи з 26-ї бригади повернулися на Житомирщину із зони АТО

Сьогодні вночі додому із зони проведення антитерористичної операції повернулися артилеристи 26-ї бригади, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА. Як зазначається у повідомленні, захисників зустрічали на бердичівському залізничному вокзалі командир бригади Андрій Маліновський, а також рідні, друзі та побратими бійців.

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Традиційно бійців вітав на пероні і військовий оркестр бригади.

Командир бригади подякував підлеглим за гідно виконаний обов'язок по захисту країни, а їх рідним – за розуміння та підтримку. Також під час урочистої зустрічі бійці отримали нагороди за службу в АТО.

Після ротації артилеристи знову повернуться на схід захищати Україну від агресора.