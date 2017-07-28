Біля Новотошківського відбувся бій з ДРГ бойовиків, двоє українських бійців поранено

Сьогодні неподалік Новотошківського відбувся бій сил АТО з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, двоє українських бійців поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВвечері бойовики гатили вздовж усієї лінії зіткнення: 1 військовий загинув, 5 пораненіЗа його словами, на Бахмутській трасі о 7.40 ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку позицій захисників Новотошківського.

«Вже за 5 хвилин сили АТО помітили висування диверсійно-розвідувальної групи противника чисельністю до 10 осіб у напрямку нашого опорного пункту. Терміново було прийняте рішення на відкриття вогню на ураження. Завдяки скоординованим діям наших військових ворог вже відступив за 15 хвилин - полишив на полі бою ручний протитанковий гранатомет, кулемет, а також радіостанцію», - сказав він.

Лисенко додав, що, за попередньою інформацією, «втрати противника склали: один вбитий, один поранений».

«На жаль, під час цього бойового зіткнення двоє українських бійців було поранено», - зауважив речник.