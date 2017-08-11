"Робив, що вмію": на Донеччині піймали "законодавця ДНР", який прикидався переселенцем

На Донеччині у місті Лиман правоохоронці затримали «законодавця» терористів, який створив «нормативно-правову базу для так званого міністерства промисловості і торгівлі «ДНР» та займався оформленням ліцензій». Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області у Facebook.

«Робив те, що вмію» - заявив «посадовець» фейкової республіки. Поліція повідомляє, що в мирний час він займав керівну посаду в одній з найбільших українських компаній.

«В 2015 році 60-річний чоловік виїхав з окупованого Донецька в Лиман, де зареєструвався як тимчасово переміщена особа. Весь час він жив «на два дома» - регулярно їздив в Донецьк, де протягом деякого часу проживав», - йдеться у повідомленні поліції.

У повідомленні зазначається, що під час одного із візитів, він дізнався, що в «республіці» почали формуватися міністерства. Тоді він звернувся з резюме в «міністерство промисловості і торгівлі «ДНР» та був прийнятий на посаду начальника відділу ліцензування департаменту торгівлі.

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Перебуваючи на посаді, чоловік створив нормативно-правову базу для так званого «міністерства промисловості і торгівлі «ДНР». Також займався оформленням ліцензій – на видобуток корисних копалин, виготовлення ліків, ввезення наркотичних та психотропних засобів, утилізацію боєприпасів.

В ході оперативних заходів про злочинну діяльність «посадовця» дізналися правоохоронці.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада «ДНР» має намір за вказівкою російських кураторів відкрити представництва в країнах Євросоюзу. Окупанти хочуть до вересня відкрити представництво у французькому місті Марсель. «Міністерство закордонних справ ДНР» на виконання вказівки кураторів з ФСБ РФ і А. Захарченко, активізувало роботу щодо створення т. зв. «представництв республіки» в країнах ЄС. В даний час «міністерство» проводить організаційні заходи з відкриття до 1 вересня ц. р. «представництва ДНР у Франції» (р. Марсель)», – йдеться в повідомленні.