"ДНР" має намір до 1 вересня відкрити "представництво" у Франції – ІС

Влада «ДНР» має намір за вказівкою російських кураторів відкрити представництва в країнах Євросоюзу.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, окупанти хочуть до вересня відкрити представництво у французькому місті Марсель.

«Міністерство закордонних справ ДНР» на виконання вказівки кураторів з ФСБ РФ і А. Захарченко, активізувало роботу щодо створення т. зв. «представництв республіки» в країнах ЄС. В даний час «міністерство» проводить організаційні заходи з відкриття до 1 вересня ц. р. «представництва ДНР у Франції» (р. Марсель)», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня минулого року представники угрупування «ДНР» влаштували в чеському місті Острава відкриття свого «представницького центру», який вони назвали «своєю першою дипломатичною установою» в Європі.

МЗС Чехії запевнило, що жодних дипломатичних повноважень він не має і зареєстрований як громадське об'єднання. У дипломатичному відомстві Чехії тоді повідомляли, що вирішили через суд домагатися ліквідації цієї організації. Згодом суд у Чехії ліквідував самопроголошений «представництво ДНР» як незаконне.