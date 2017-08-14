Бойовики готуються використати затриманого журналіста Асєєва для отримання лжесвідчень - Тимчук

Контрольовані Росією бойовики готуються використати затриманого в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, відомого також під псевдонімом Станіслав Васін, для отримання неправдивих свідчень.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«За даними групи ІС, за вказівкою кураторів з ФСБ РФ, в «МДБ ДНР» спільно з «генпрокуратурою ДНР» готується проведення інформаційно-психологічної спецоперації з використанням взятого в заручники українського журналіста і публіциста С.Асєєва (Васіна)», - повідомив Тимчук.

За його даними, за задумом ФСБ, український журналіст повинен дати публічні свідчення щодо співпраці зі спеціальними службами України (в т.ч. з Головним управлінням Міністерства оборони України).

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При цьому, як зазначає народний депутат, спецоперація буде мати кілька цілей.

Зокрема, щоб «учергове «довести», що, нібито, будь-які журналісти чи блогери, які критикують «ЛДНР», є агентами українських спецслужб».

Також, щоб «залякати широкі верстви місцевого населення в ОРДЛО, яке дедалі критичніше ставиться до діяльності «ЛДНР», і останнім часом дедалі відкритіше демонструє своє неприйняття російського окупаційного управління цих територій».

І, разом з тим, щоб «продемонструвати «ефективність» роботи спецслужб РФ і «ЛДНР» на окупованих територіях».

«Вибити потрібне «зізнання» для ФСБ/«МДБ» не є проблемою - використовуючи методи ЧК-НКВД-КДБ, включаючи тортури, російська ФСБ може здійснити це без проблем», - повідомив Тимчук.

За його словами, «розрахунок робиться на суто психологічний чинник: навіть при незнанні специфіки роботи спецслужб, а керуючись елементарною логікою, неможливо повірити, що українські спецслужби використовуватимуть у ролі агента відомого українського журналіста з проукраїнською позицією. Тим паче - на окупованих територіях».

Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званої «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.

27 липня в РФ підтвердили, що Асєєва утримують бойовики. Зокрема, в листі секретаря Спілки журналістів Росії Тимура Шафіра до голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка йшлося про те, що Асєєва заарештовано і проти нього порушено кримінальну справу.