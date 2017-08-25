На окупованому Донбасі через пожежу підірвався склад із боєприпасами російських військових – розвідка

В районі населеного пункту Азов Донецької області, що тимчасово підконтрольний бойовикам, через пожежу, спричинену коротким замиканням, стався підрив складу з боєприпасами.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

У розвідці зауважили, що серед населення тимчасово окупованих територій Донбасу зростає невдоволення присутністю російських окупаційних військ в регіоні через зростання кількості злочинів щодо цивільних, випадків незаконного привласнення майна, порушення громадського порядку та інших інцидентів.

Читайте такожНа Донбасі бойовики з ФСБ слідкують за громадянами, щоб не допустити проукраїнських настроїв - розвідка

Так, за даними ГУР Міноборони, напередодні, 24 серпня, внаслідок короткого замикання на об’єкті одного з підрозділів 1 АК в районі н.п.Азов виникла пожежа, результатом якої став підрив складу з боєприпасами. Радіус розльоту становив до 1 км, деякі боєприпаси пошкодили приватні будинки.

Через обурення місцевих жителів підрозділ російських окупаційних військ передислоковано в інший населений пункт, поінформували у ГУР Міноборони.

Крім того, 23 серпня у Донецьку група військовослужбовців 1 АК ЗС РФ побила цивільну особу біля продовольчого магазину. Погрожуючи зброєю, військові відібрали у постраждалого пакунки з товарами та зникли з місця пригоди.