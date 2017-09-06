Місія ОБСЄ констатує зменшення рівня насильства на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) впродовж двох останніх тижнів фіксує зменшення кількості випадків порушень режиму тиші на сході України.

Про це йдеться у тижневому звіті місії станом на 6 вересня.

"Упродовж останніх двох тижнів СММ констатувала зменшення кількості зафіксованих порушень режиму припинення вогню. Після повідомлення про поновлення зобов’язань з дотримання режиму припинення вогню з 25 серпня кількість порушень, зафіксованих 26 серпня, скоротилася до 47 випадків. Рівень насильства за тиждень з 28 серпня до 3 вересня знизився на 45%, якщо порівнювати з попереднім тижнем", - йдеться у звіті.

"У період з 28 серпня до 3 вересня кількість випадків застосування великокаліберного озброєння різко зменшилася: зафіксовано 3 таких випадки. Це найнижчий показник, зафіксований впродовж тижня відтоді, як у жовтні 2015 року набрало чинності доповнення до комплексу заходів (з виконання Мінських угод - УНІАН)", - сказано у звіті.

"Місія також зафіксувала зменшення кількості жертв серед цивільного населення. З 28 серпня до 3 вересня СММ підтвердила один випадок поранення цивільних осіб (на відміну від однієї загиблої та чотирьох поранених цивільних осіб за попередній тиждень)", - стверджують спостерігачі.

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Також у звіті йдеться, що спостерігачі ОБСЄ і далі сприяли покращенню гуманітарної ситуації на сході України.

"Місія сприяла проведенню та здійснювала моніторинг дотримання «вікон тиші», координованих Спільним центром з контролю та координації, для уможливлення ремонтних робіт на електростанції у Щасті, Петрівській водонасосній станції в c. Артема, водонасосній станції «Карбоніт» неподалік Золотого, водогоні в смт Південне, лінії електропередачі «Весела Гора - Христове» та водозабірних станціях у Лимані. Упродовж останніх двох тижнів, з 21 серпня до 3 вересня, команди спостерігачів 28 разів здійснювали патрулювання з обох боків лінії зіткнення для cприяння проведенню цих робіт", - йдеться у звіті.

Водночас сказано, що свобода пересування місії була обмежена з огляду на наявність мін і боєприпасів, що не вибухнули, як на ділянках розведення, так і в інших районах.

"Спостерігачам неодноразово відмовляли в доступі до районів на півдні Донецької області. Також зареєстровано випадки перешкоджання дистанційному моніторингу СММ. У двох окремих випадках, що сталися 26 і 30 серпня в Ясинуватій, озброєні особи не дозволили спостерігачам здійснити політ безпілотного літального апарата (БПЛА) над Донецькою фільтрувальною станцією, погрожуючи збити БПЛА та посилаючись на накази своїх керівників. На основі даних повітряного спостереження станом на 20 серпня виявлено подовження лінії траншей на південно-південний схід від Донецької фільтрувальної станції", - заявили в СММ.