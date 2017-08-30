Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували близько 80 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала близько 80 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті за період з 19.30 28 серпня по 19.30 29 серпня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, але аналогічну кількість вибухів (близько 30), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться у звіті.

Зокрема, сказано, що камера СММ, яка встановлена в районі Донецької фільтрувальної станції, вечері та вночі з 28 на 29 серпня послідовно зафіксувала чотири трасуючих снаряди зі сходу на захід, три трасуючих снаряди з північного заходу на південний схід, чотири трасуючих снаряди з північного сходу на південний захід, два - зі сходу на захід, дев'ять - із заходу на схід та інші постріли на відстані від 500 м до 3 км.

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Також, місія 29 серпня рано вранці під час перебування в окупованому Донецьку зафіксувала 24 вибухи з невизначеного типу озброєння, які сталится на відстані 6-8 км з північного сходу.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 48 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (три вибухи)", - заявляють у СММ.

Зокрема, 29 серпня, коли місія перебувала у підконтрольній уряду України Трьохізбенці (за 32 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 13 вибухів з невизначеного озброєння на відстані 10 км з південного сходу. В той же день, перебуваючи в окупованому селі Весела Гора (за 16 км на північ від Луганська), СММ чула 30 вибухів з невизначеного озброєння на відстані 5-8 км зі сторони півдня і південного заходу.