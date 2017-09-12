В ООН у травні-серпні зафіксували загибель на Донбасі 26 цивільних осіб

Моніторингова місія ООН у травні-серпні зафіксувала загибель на Донбасі 26 цивільних осіб, ще 135 були поранені.

Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини у період 16 травня - 15 серпня 2017 року, презентованій у Києві.

"У період з 16 травня до 15 серпня УВКПЛ задокументувало 161 жертв збройного конфлікту серед цивільного населення: 26 осіб загинуло та 135 осіб були поранені (трохи більше половини з усіх випадків були спричинені обстрілами)", - йдеться у звіті.

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При цьому наголошується, що з травня до червня загальна місячна кількість жертв серед цивільного населення знизилася, і ця тенденція продовжилася і в період з червня до липня.

"Частково це може бути пов'язано із так званим "урожайним перемир'ям", що розпочалося 24 червня. Тим не менше, ймовірність раптової ескалації бойових дій, включаючи імовірність обстрілів, продовжувала ставити під загрозу особисту безпеку людей та завдавати психологічних травм", - йдеться у звіті.

В окремому прес-релізі Моніторингової місії ООН сказано, що за весь час конфлікту на Донбасі загинуло 2 тис. 803 цивільні особи та було поранено від 7 до 9 тис. цивільних.