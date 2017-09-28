Двоє прикордонників загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої на Луганщині

Близько 17 години 28 вересня на ділянці відділу "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців складу прикордонного наряду. Обоє загинули на місці, йдеться у повідомленні ДПСУ.

До місця події викликали "швидку", також сюди прибув начальник прикордонного загону.

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"З метою об’єктивного вивчення всіх обставин цієї трагічної події відомство поінформує Військову прокуратуру, Нацполіцію а також представників міжнародних місій, які працюють у зоні проведення АТО", - йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба України висловила співчуття сім’ям загиблих прикордонників.

Як повідомляв штаб АТО, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.