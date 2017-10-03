Жителі Пікуз вимагають, щоб найманці РФ залишили окуповане село
Пікузи – це село, яке раніше мало назву Комінтернове, розташоване неподалік від Маріуполя.
Жителі підконтрольного бойовикам ОРДО села Пікузи вимагають відвести озброєних людей та озброєння від житлових районів села. Про відповідний лист від місцевих мешканців повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, передає Українська правда.
Лист, переданий спостерігачам СММ ОБСЄ, жителі також адресували адміністрації Новоазовського району, ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста.
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"У листі викладено ті труднощі, з якими стикаються жителі, як нестача газопостачання, а також лист містить вимогу негайно відвести озброєних чоловіків та озброєння від житлових районів села", - повідомляють у моніторинговій місії.
Зазначається, що команда СММ бачила в селі двох озброєних чоловіків.
До кінця 2015 року село перебувало в сірій зоні, як це передбачено Мінськими угодами, але бойовики зайняли його 22 грудня 2015 року.
Раніше в лютому 2017 року спостерігачі СММ ОБСЄ фіксували у Пікузах танк бойовиків.