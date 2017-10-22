З початку доби один український військовий отримав поранення - штаб

На Донбасі у зоні проведення антитерористичної операції від початку доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань 5 разів відривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів, внаслідок чого один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

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Зокрема, на Донецькому напрямку близько 1 години ночі бойовики відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО недалеко від селища Шуми.

"У відповідь, аби примусити ворога дотримуватись режиму тиші, українські бійці застосували стрілецьку зброю на ураження. У результаті цього протистояння один наш захисник отримав поранення. Крім того, сьогодні вдень під вогнем противника опинились оборонці Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку ворожі війська стріляли з автоматичних гранатометів недалеко від Станиці Луганської.

З цієї ж зброї били і у районі Водяного на Маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, у Латвії на пожертви відкриють центр реабілітації українських військових. Центр буде працювати в будівлі колишнього гостьового будинку, який буде відремонтований. Підготовчі роботи з відкриття вже розпочато.