У Латвії на пожертви відкриють центр реабілітації українських військових

Навесні наступного року в Латвії планують відкрити центр соціально-психологічної реабілітації для ветеранів антитерористичної операції на Сході України.

Про це повідомив представник "Товариства за відновлення Латвії" Сергій Алексєєв, інформує видання Delfi.

Центр, який прийматиме по 25-30 осіб на тритижневий реабілітаційний курс, планують відкрити на народні пожертви у Лимбазькому краї в північній частині країни.

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Центр працюватиме в будівлі колишнього гостьового будинку, який буде відремонтовано. Підготовчі роботи з відкриття вже розпочато.

Однак, як зазначив Алексєєв, товариство потребує фінансової та практичної допомоги, тому закликав усі зацікавлені сторони підтримати ініціативу.

На реабілітацію українських військових планують запрошувати у співпраці з посольством України та військовими організаціями.