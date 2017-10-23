У Пантелеймонівці російський найманець ножем поранив двох цивільних осіб

У селищі Пантелеймонівка Донецької області найманець російських окупаційних військ ножем поранив двох цивільних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що, «за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перебування російсько-окупаційних військ на територіях Донецької і Луганської областей продовжує становити небезпеку для місцевого населення».

Читайте такожБойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"

«Зокрема, після грошових виплат найманцям у так званих армійських корпусах різко зростає кількість злочинів і правопорушень, скоєних озброєними адептами "руського миру" у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння проти мирних громадян», - поінформував речник Міноборони.

Так, за словами Лисенка, «у Пантелеймонівці найманець одного з окупаційних підрозділів, перебуваючи у нетверезому стані, завдав важких ножових поранень двом цивільним особам та співробітнику так званого «МВС ДНР».