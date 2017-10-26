Місія ОБСЄ зафіксувала похоронний фургон, який в’їхав у Росію з Донбасу

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, зафіксувала дві карети швидкої допомоги та фургон з написом «Ритуал».

Про це йдеться у тижневому звіті місії у період з 18 по 24 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

«20 жовтня о 10:03 дві машини швидкої допомоги з номерними знаками «ЛНР» прибули на прикордонний пункт пропуску «Донецьк» з українського боку і перетнули кордон в напрямку Російської Федерації о 10:50. Ці самі «швидкі «повернулися в Україну о 17:50. Медичний персонал був присутнім, але Спостережна місія не мала можливості побачити, чи перевозили вони пацієнтів», - повідомляється у звіті.

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Також спостерігачі помітили, як з території РФ до України на транспортних засобах заїхали особи у військовій формі.

«21 жовтня о 7:10 на прикордонному пункті «Донецьк» Спостережна місія бачила конвой з двох темних автомобілів типу УАЗ «Патріот» з російськими номерними знаками та затемненими вікнами, які перетнули кордон в Україну. У салоні перебували четверо осіб у різній військовій формі», - сказано у звіті.

«Цього ж дня о 20:04 фургон з російськими номерними знаками, на якому був надпис «Ритуал» прибув у прикордонний пункт пропуску «Донецьк» з українського боку та перетнув кордон в напрямку Російської Федерації. Спостерігачі змогли побачити лише водія», - зазначено у звіті місії.