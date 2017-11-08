Загострення в зоні АТО: 17 ворожих обстрілів, загинули двоє українських бійців

За добу бойовики 17 разів порушили перемир’я, двоє наших військових загинули, ще троє - поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО вкотре загострилась. У другій половині дня російсько-окупаційні угруповання посилили вогневі провокації майже уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у заяві. На Приморському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП по оборонцях Гнутового.

Також озброєння БМП окупанти застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового. У результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму. На Луганському напрямку під вогонь ворожих мінометів потрапили позиції української армії неподалік Новотошківського.