ЗСУ зазнали втрат на Донбасі (відео)

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії розмежування продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Приазов’ї, що на Донецькому напрямку, передає прес-центр штабу АТО.

Читайте також"Борт тяжкопоранених прибув до Києва, заповнили весь госпіталь": експерт розповів про загострення на Донбасі

На Луганському напрямку впродовж доби проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, з озброєння БМП - біля Луганського, а з великокаліберних кулеметів - неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

"Загалом за минулу добу окупанти 17 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув.