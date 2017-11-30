Лавров заявив, що введення миротворців на Донбас потрібно узгоджувати з бойовиками

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі може бути розгорнута після розведення сил і узгодження з російськими бойовиками.

Як повідомляє МЗС Росії, про це Лавров сказав у інтерв'ю італійській газеті «Ліберо», опублікованому сьогодні, 30 листопада.

При цьому він заявив, що суть російської пропозиції щодо Донбасу - сили ООН мають забезпечувати лише безпеку спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які будуть розміщені в зоні розведення по обидва боки лінії зіткнення, а також при патрулюванні інших районів конфлікту відповідно до свого мандату щодо виконання Мінських домовленостей.

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«Контингент ООН буде введено в зону конфлікту після розведення сил і засобів сторін. Розміщення «оонівців» має бути погоджено з владою як у Києві, так і в Донецьку і Луганську. При цьому основою врегулювання продовжують залишатися Мінські угоди, зберігаються всі існуючі переговорні майданчики - мінська Контактна група і «нормандський формат», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на спільних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з точки зору Мінських угод, і наполягають на тому, що миротворці ООН мають базуватися тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина фактично мають готовий проект резолюції ООН про миротворчу місію на Донбасі.

Перед зустріччю спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова в Белграді, що відбулася 13 листопада, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

27 листопада Волкер заявив, що його зустріч з Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" в питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі.