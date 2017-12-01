В ОБСЄ назвали точну кількість росіяни-спостерігачів місії на Донбасі

ОБСЄ дуже уважно ставиться до того, щоб інформація в звітах спостерігачів була об'єктивною. Про це заявив Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, виступаючи на брифінгу Гельсінської комісії, присвяченому темі "Україна: звіти з передової", передає Голос Америки.

Читайте також"А, дорогий, привіт!": представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком під час передачі тіл українських військових (відео)Загалом, 40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні, відзначив Хуг. 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, який загалом становить 66 представників. Наразі, Росія має контингент – 39 спостерігачів в місії, повідомив Хуг.

"Спостережні патрулі складаються з представників різних країн, - наголосив Хуг. - Після проведення патрулювання, всі члени спостережного патруля мають узгодити свій звіт. Ці патрулі складаються з 6-8 учасників – різних за національністю та походженням".

Патрулювання є масштабним завданням, адже контактна лінія, яка відокремлює контрольовану урядом від неконтрольованої території надзвичайно довга - і становить близько 500 км, наголосив Хуг.

Неконтрольований урядом міжнародний кордон України, що простягається на 400 км, а також близько 70 км узбережжя, яке не контролюється з Києва.

Загальна площа неконтрольованої урядом території складає близько 20 тис. кв. км. "Це – близько половини території моєї країни – Швейцарії".

"Існують села вздовж контактної лінії, які переживають вже четверту зиму без опалення, в деяких немає електроенергії, що робить життя дуже складним", - заявив Хуг. "Ці люди благають про припинення вогню, щоб відремонтувати інфраструктуру". Навіть дві години без вогню дозволять відремонтувати з’єднання до газопостачання, електроенергії, сказав Хуг.

"На жаль, більшість протистояння відбувається в заселених районах, або поблизу забудов" і це дуже ускладнює можливість постачання гуманітарної допомоги, зазначив представник ОБСЄ.

Він також відзначив складнощі в доступі спостерігачів ОБСЄ. "Ми бачимо тільки верхівку айсберга – ви можете тільки уявити собі напруження, яке існує в регіонах, де немає наших вух та очей", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про наступні кроки з врегулювання конфлікту, Хуг наголосив: "якщо буде втілено навіть мінімальні вимоги – припинення вогню, виведення важкого озброєння, це відкриє можливості для подальших дій. "Наразі, проблема не у відсутності спостереження, а у невиконанні Мінських домовленостей", - зауважив він.