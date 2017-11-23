На тлі загострення на Донбасі Хуг зустрінеться із ватажком "ДНР" Захарченком

Для нормалізації ситуації на Донбасі сьогодні у Донецьку перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг планує зустрітися із ватажком терористів "ДНР" Олександром Захарченком. Про це спостерігачі повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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Хуг порушить питання безпеки спостерігачів місії. Крім того, він має намір обговорити спостереження щодо теперішньої безпекової ситуації, дотримання сторонами Мінських домовленостей, необхідність захисту об’єктів життєзабезпечення, а також випадки перешкоджання діяльності СMM, зокрема втручання у роботу камер, встановлених уздовж лінії зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, що перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалось обласне управління МВС України.

23 листопада "Новая газета" повідомила, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький втік із окупованого Луганська до Росії.