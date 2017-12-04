РФ почала готуватись до агресії і розгортати війська біля України після війни в Грузії – екс-голова розвідки

Росія розпочала підготовку до агресії та розгортання військового угрупування вздовж кордонів України після війни в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генерал-лейтенант запасу, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2008-2010) та голова Служби зовнішньої розвідки (2014 – 2016) Віктор Гвоздь сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Він зазначив, що агресія Росії засвідчила важливість розвідувальної діяльності у подоланні викликів, які стоять перед Україною: «Ті події, які відбулися в нас після 2014 року - події агресії проти України, вони показали наскільки в нас багато викликів, і вони акцентували увагу на тому, наскільки важливою для нашої держави повинна бути розвідка».

«Що я відчув, будучи керівником воєнної розвідки, політичної розвідки? Недооцінка роботи розвідника, недооцінка цього інструменту, нерозуміння його. Я собі поставив запитання: чому? Я не буду говорити про кадрову політику, я про внутрішні питання як розвідник не буду говорити, буду говорити тільки про геополітику, про зовнішні питання», - сказав Гвоздь.

«Ще, перебуваючи на посаді керівника воєнної розвідки, я побачив певні невідповідності, для мирного часу ця структура працювала так, як вона працювала…Я розумів ще тоді, у 2009 році, а ми бачили вже відповідну підготовку РФ після Грузії (збройне протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року – УНІАН), коли вони почали розгортати угрупування (військ – УНІАН) вздовж наших кордонів, що нам потрібно змінювати підходи і до розвідувальної діяльності», - зауважив він.