Глава Південної Осетії заявив про необхідність якнайшвидше приєднатися до Росії

Глава самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що республіка повинна увійти до складу Росії, передає kommersant.ru. «Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога раніше, хоч завтра, увійти в Російську Федерацію. Але до завтра чекати і нічого не робити - це абсолютно неправильно. Нам треба рухатися, працювати, піднімати економіку », - сказав глава невизнаної республіки.

Читайте такожМіжнародний кримінальний суд продовжить розслідування агресії РФ у Грузії в 2008 роціЩе одним пріоритетом Південної Осетії, за словами Бібілова, має стати визнання республіки не тільки Росією, але і іншими країнами.

В ході п'ятиденної війни в серпні 2008 року між Грузією і Південною Осетією Росія направила в регіон своїх миротворців. 26 серпня 2008 років Москва визнала незалежність Південної Осетії.