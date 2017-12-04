ЗСУ відбили атаку під Світлодарськом: окупанти відступили, кинувши на полі бою вбитого та поранених

Українські військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ на Світлодарському напрямку, знищено одного бойовика та поранено двох.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

«Противник не припиняє ведення посиленої розвідки на Світлодарському напрямку. У тому числі залучає до виконання завдань ДРГ, метою яких можуть бути проведення провокацій, здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, у місцях скупчення цивільного населення для подальшого обвинувачення та дискредитації підрозділів ЗСУ. Виявлену загрозу локалізовано», - повідомив штаб.

Зокрема, сьогодні один з підрозділів Збройних сил України, який виконує бойові завдання в даному районі, відбив напад ДРГ окупантів зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї Армії Південного військового округу РФ.

«В результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички», - поінформували у штабі.