Українські військові відбили атаку ДРГ противника під Пісками, один боєць поранений (відео)

Під Пісками на Донбасі стався бій, в якому поранений український військовослужбовець. Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення України.

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У тумані ворожа ДРГ намагалась зайняти панівні висоти над Пісками. Бойовиків українські військові помітили за допомогою тепловізора, після чого зав'язався бій.

Атаку терористів відбили, був поранений командир підрозділу ЗСУ, який коригував вогонь. Зараз він перебуває в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу було зафіксовано 38 ворожих обстрілів, один військовий загинув, ще четверо поранені.