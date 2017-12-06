Втекли від "русского мира": журналіст розповів, як і де живуть діти ватажків "ЛДНР"

Військовий журналіст Мирослав Гай у своєму блозі написав, куди поїхали діти ватажків і високопоставлених "чиновників" ЛДНР, рятуючись від "русского мира". Як виявилося, більшість з них живуть на мирних територіях України і при тому досить безбідно.

Так, лідер руху "Донецька республіка" Тетяна Очаповська, яка займалася антиукраїнською пропагандою по дитячих установах, відправила своїх дітей жити в Дніпро. Там же її дочка вийшла заміж, що підтверджується дніпровською реєстрацією шлюбу.

Колишній міністр праці та соцполітики ДНР" Роман Лягін вивіз свою родину до Німеччини. Це сталося відразу після початку збройного конфлікту на Донбасі, в 2014 році. Сам же, побоюючись ліквідації з боку конкурентів, втік у Росію.

"Ми сміємося над метушнею і возз'єднанням "ЛНР" і "ДНР", а у них є щось спільне таки. По всій ОРДЛО, ті, хто дорвалися до гуманітарки, рейдерства або трафіків, бачать своє майбутнє і майбутнє своїх дітей де завгодно, але тільки не на окупованих територіях", - пише журналіст.

За його словами, таким же чином вчинив і мер Стаханова Сергій Желваков, який відноситься до кола наближених екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. За словами Гая, його діти Сергій і Любов живуть в США. Син вивчає там кримінальне право, а дочка просто веде світське життя. Нащадки пособника бойовиків їздять на Ferrari, Porsche Cayenne і Lexus, а дочка Желвакова часто постить в соцмережах фотографії на яхтах, в будинках моди та інше.

Дочка екс-нардепа Володимира Струка, якого в 2015 році заарештували в Києві за співорганізація псевдореферендума в Луганській області та фінансування тероризму, Карина проживає в Києві в гарній квартирі на Новопечерських Липках, ходить в дорогі ресторани і їздить на Porsche.

Що ж до екс-ватажка "ЛНР" Плотницького, то його близькі також живуть на мирних територіях України. Його 94-річна бабуся Ніна живе в стаціонарному відділенні територіального центру обслуговування в населеному пункті Ленківці в Чернівецькій області, а молодший брат Михайло володіє як мінімум двома квартирами, одну з яких здає в Василькові (Київська область).

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Журналіст також допускає, що батьки Плотницького, які нібито отруїлися грибами у Воронежі і які також жили в українському мирному селі, насправді зараз можуть бути живі і перебувати в Німеччині або Канаді. Підстави для таких припущень журналісту дало те, що Плотницький встиг заробити собі авторитет "короля" гуманітарки і контрабанди.

Нагадаємо, що заступник міністра з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука заявив, що дочка "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета Марина, яка є студенткою університету в Харкові, не повинна відповідати за вчинки свого батька і може вчитися де завгодно.