Гаазький трибунал зафіксував ознаки міжнародного збройного конфлікту на Донбасі

Прокурором Гаазького суду було зафіксовано два періоди особливо запеклих боїв з початку збройного конфлікту на Донбасі: у Іловайську в серпні 2014 року і в Дебальцевому з січня по лютий 2015 року.

Про це йдеться в звіті прокурора МКС Фату Бенсуда, оприлюдненому на офіційному сайті суду.

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Зокрема, прокуратура МКС встановила факти військового протистояння між українськими військовими та збройними силами Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, попереднім розслідуванням встановлено, що збройні формування бойовиків "ДНР" і "ЛНР", "досить організовані, щоб розглядатися як сторони неміжнародного збройного конфлікту". Водночас повідомляється про можливість розглядати протистояння на сході України як міжнародний конфлікт.

"Канцелярія Прокурора також привела додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України, з чого випливає, що найпізніше з 14 липня 2014 року, паралельно з неміжнародним збройним конфліктом, на сході України мав місце міжнародний збройний конфлікт" , - сказано у доповіді.