Під час обстрілу Новолуганського бойовики поставили під загрозу життя своїх кремлівських союзників – СЦКК

Під час обстрілу бойовиками селища Новолуганське мав розпочатися перехід лінії розмежування офіцерами російської сторони СЦКК через КПВВ «Майорськ», який знаходиться неподалік району обстрілу.

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Як йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, «військові злочинці ОРДЛО своїм зухвалим обстрілом поставили під загрозу життя не тільки мирних мешканців, але й своїх кремлівських прибічників».

«Зважаючи на загрозливу ситуацію, яка склалася вздовж лінії розмежування, а також дотримуючись зобов’язань щодо забезпечення безпеки військовослужбовців ЗС РФ зі складу СЦКК, українська сторона СЦКК була вимушена припинити перехід через КПВВ та перенести його на наступний день», – йдеться в повідомленні.