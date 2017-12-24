Бойовики готують провокаційний вибух біля Макіївки на католицьке Різдво – штаб АТО

Російсько-окупаційні війська завтра, в день святкування католицького Різдва, готують чергові провокації під час випробування вибухових речовин на території Макіївського державного науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості.

Про це свідчать дані розвідки штабу АТО, йдеться в повідомленні прес-центру штаба у Facebook.

У штабі зазначили, що, недотримуючись Мінських угод, бойовики продовжують обстріли позицій українських військ та готують чергові провокації із подальшим звинуваченням розвідувальних підрозділів Збройних сил України щодо начебто диверсійної діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

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«Приблизно з 09:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух. В робочий час можуть постраждати цивільні громадяни – працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях», - наголосили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, на лінії бойового зіткнення на Донбасі, відповідно до Мінських домовленостей, з 00:00 годин 23 грудня оголошено перемир’я на новорічні та різдвяні свята.

Сьогодні бойовики понад годину вели прицільний вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в районі Верхньоторецького опорні пункти української армії обстрілювали ворожі снайпери.