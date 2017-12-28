В зоні АТО через обстріли бойовиків поранено двох військових

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій ЗСУ, двоє військових сил АТО зазнали легких поранень. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, на Приазов’ї, за світлої пори доби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного.

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"Тут противник, спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом - вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки. У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушив перемир’я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер противника, який обстрілював опорні пункти української армії. Окрім того, під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі продовжують порушувати "різдвяне перемир’я".