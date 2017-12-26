Окупанти на Донбасі продовжують порушувати "різдвяне перемир’я" - штаб

Окупанти на Донбасі продовжують порушувати «різдвяне перемир’я».

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00

«Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО», - сказано у зведенні.

Читайте такожЗалишилася дружина та 10-річний син: у Сумах попрощалися із загиблим в АТО офіцером (фото, відео)

На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь по оборонних укріпленнях української армії з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського. Також у районі Новолуганського та Золотого активізувалися ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку в обідню пору зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти «Бутівка».

При цьому у зведенні наголошується, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

«Підрозділи Збройних сил України забезпечують виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - додали у штабі АТО.