На Донбасі за два святкових дні внаслідок п'яних сварок і власної необережності загинули 7 бойовиків - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу за два святкових дні внаслідок п'яних сварок і власної необережності загинули 7 бойовиків, двоє дістали поранення, ще один скоїв суїцид.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Попри зусилля російського окупаційного командування щодо підтримання військової дисципліни у лавах бойовиків, кількість злочинів і подій у з'єднаннях і частинах так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів зросла", - сказав він.

Зокрема, як зазначив Мотузяник, 31 грудня в одній з частин 1-го АК під час сварки між офіцерами та їхніми підлеглими "один з військовослужбовців, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого четверо бойовиків загинули, з них - один офіцер, і ще двоє дістали поранення".

Також у новорічну ніч троє п’яних російських військовослужбовців з 1-го армійського корпусу вирішили використати для приготування їжі несправний газовий балон, який вибухнув і призвів до їхньої загибелі, повідомив речник.

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Крім того, 1 січня п'яні бойовики 1 АК скоїли дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі.

Того ж дня в Луганську бойовики 2 АК, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, побили цивільних осіб, які начебто порушували правила користування піротехнічними засобами поблизу розташування частини.

"Також, як стало відомо нашій розвідці, у новорічну ніч бойовик з 2-го армійського корпусу під впливом наркотичних речовин скоїв суїцид. За вказівкою командування, його було звільнено попереднім числом, - 28-м грудням", - сказав Мотузяник.