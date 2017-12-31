У Міноборони розповіли про плани контрольованих Росією бойовиків на Донбасі

У Міністерстві оборони України заявили про можливу підготовку контрольованих Росією терористів на Донбасі до наступальних дій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони.

"Російські офіцери, призначені в ході останньої ротації на командні посади у з'єднаннях і частинах незаконних збройних формувань, намагаються підвищити бойові спроможності підлеглих підрозділів. Зокрема, вони зобов'язали місцевих ватажків постійно збільшувати кількість і тривалість занять з бойової підготовки, в тому числі з інтенсивним використанням бойових машин", - сказав речник.

"І це не дозволяє бойовикам проводити належне обслуговування військової техніки. Так, протягом тижня в одній із частин так званого 1-го армійського корпусу під час занять згоріли дві силові установки на двох танках. І ще кілька машин через порушення режиму експлуатації потребують серйозного ремонту", - додав Мотузяник.

Водночас, за його словами, посилення бойовиками уваги до застосування бойових машин свідчить про можливу підготовку до наступальних дій.

"Посилення противником уваги на застосування бойових машин свідчить про можливу підготовку до наступальних дій. І водночас нехтування російськими офіцерами питань обслуговування техніки вказує на ймовірність її поповнення з території Російської Федерації", - зазначив речник Міноборони.