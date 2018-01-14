Командир "Грузинського легіону" розповів про перехід в іншу бригаду

"Грузинський легіон", що бере участь у війні на Донбасі, не виходив зі складу ЗСУ. Підрозділ перейшов у іншу бригаду, розповів РБК командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

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"Це був внутрішній конфлікт з правлінням 54-ї [окремої механізованої] бригади, яку ми покинули. Ми перейшли в іншу бригаду з більш компетентним командиром. "Грузинський легіон" не покине Україну, поки не буде виграна війна і поки окуповані Росією території не повернуться під юрисдикцію України", - сказав Мамулашвілі.

Він додав також, що вихід із 54-ї бригади не пов'язаний із конфліктом політика Михеїла Саакашвілі і президента України Петра Порошенка. "Абсолютно ніяких політичних мотивів. Я зробив заяву, що в політичних процесах будемо брати участь у Грузії, чиїми громадянами ми є", - підкреслив Мамулашвілі.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня "Грузинський легіон" на своїй сторінці у Facebook повідомив про вихід зі складу 54-ї ОМБ через некомпетентність командування бригади. Приводом стала операція, проведена 16 грудня, в результаті якої були поранені 11 грузинських «легіонерів» і бійців 25-го батальйону. У "Грузинському легіоні" звинуватили українських військових в тому, що вони відібрали у грузинських добровольців амуніцію та особисті речі, які були доставлені їм добровольцями за час конфлікту на сході України, в тому числі бронежилети, каски, різні приціли і транспортні засоби.

Після цього 54-а бригада у своєму Facebook заявила, що у складі армії України "ніколи не існувало" підрозділу з назвою "Грузинський легіон". У бригаді відкинули всі звинувачення.